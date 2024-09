Noctua bringt neues 140mm auf den Markt, 12 Jahre nach der Markteinführung des Originals

HQ

Auch wenn es ein bisschen eine Nische ist, zeigt es auch, dass die österreichischen Luftkühlungsexperten von Noctua nichts halbherzig oder überstürzt machen. Die ursprünglichen NF-A14 140mm Lüfter kamen bereits 2012 auf den Markt, und Noctua hat nun endlich eine neue Version erstellt, die logisch benannte NF-A14 G2 Serie, die auf der bereits aktualisierten NF-A12 G2 Serie aufbaut.

Um zu veranschaulichen, warum Noctua 10 Jahre gebraucht hat, um eine neue Version zu erstellen, hat die Person, die diesen Artikel schreibt, immer noch vier funktionsfähige und sogar ältere NF-P14 Lüfter als Teil ihres Systems. Diese sind aus dem Jahr 2009.

Der neue Lüfter verwendet Sterrox, ein flüssigkristallines Polymermaterial, das viele Eigenschaften hat, die wünschenswert sind, wie z.B. Selbstdämpfung in Bezug auf Vibrationen, Progressive-Bend Laufräder mit Winglets, Flow Acceleration Channels, Centrifugal Nabe und all die anderen kleinen Verbesserungen, die sich im Laufe der Jahre summiert haben, um deutlich bessere Produkte herzustellen als das, was 2012 verfügbar war. wo ein Spitzenabstand von 0,7 mm unmöglich erscheint.

Roland Mossig, CEO von Noctua, kommentiert die neuen Lüfter und fügt hinzu: "Nach fast einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit sind wir stolz auf die erhebliche Leistungssteigerung, die wir mit diesem Lüfter erreichen konnten. Der NF-A14x25 G2 ist derzeit mit Abstand unser fortschrittlichster Lüfter, und wir sind zuversichtlich, dass die massiven Fortschritte bei der Leistungs-Geräusch-Effizienz für unsere Kunden von großem Wert sein werden."

Der NF-A14x25 G2 ist zwar der klassische Noctua Allrounder, wird aber mit einer vorinstallierten Anti-Vibrations-Dichtung geliefert, und für Anwendungen, die eine optimierte Ansaugkonfiguration benötigen, steht ein Einlass-Spacer zur Verfügung.

Er ist mit einem neuen verlustarmen Motor ausgestattet, der beim Einsatz an Kühlkörpern und Radiatoren, die viel Gegendruck erzeugen, zusätzlichen Spielraum bietet. Es gibt auch eine ultraleise Version, die die Drehzahl bei 800 U/min auf fast die Hälfte senkt und über einen Drehzahlversatz verfügt, der im Tandem für Push-Pull-Konfigurationen wie Gehäusekühlung oder Wasserkühlungsradiatoren verwendet werden kann.

Noctua steht hinter seinen Produkten und bietet obendrein eine solide sechsjährige Garantie, aber die Preise beginnen bei 40 Euro.