Noch zwei Wochen Call of Duty League Major III-Qualifikationen stehen noch an, hier sind alle Spielpläne

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Wir sind schon weit in der zweiten Hälfte der Call of Duty League Saison 2026, da Major III bereits mehrere Wochen Qualifikationsspiele ausgetragen hat und auch das erste Minor der Saison beendet ist.

Mit nur vier geplanten Majors in dieser Saison vor der Postseason im Juli wird es für die Teams immer wichtiger, ihre Form zu finden und wichtige Call of Duty League Punkte zu sichern, um am Championship Weekend präsent zu sein. Dazu stehen noch zwei Wochen Qualifikationsspiele für Major III, das vom 15. bis 17. Mai in Atlanta, Georgia, stattfindet.

Mit viel Action am Horizont sind hier die restlichen Spielpläne für die Qualifikationsspiele von Major III.

Freitag, 1. Mai:



OpTic Texas vs. Boston Breach



Los Angeles Thieves gegen Cloud9 New York



FaZe Vegas gegen Carolina Royal Ravens



Samstag, 2. Mai:



Cloud9 New York gegen Carolina Royal Ravens



Miami Heretics gegen FaZe Vegas



Vancouver Surge gegen Riyadh Falcons



Toronto KOI gegen OpTic Texas



Sonntag, 3. Mai:



Vancouver Surge gegen Los Angeles Thieves



Miami Heretics gegen G2 Minnesota



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach



Freitag, 8. Mai:



Riyadh Falcons gegen Miami Heretics



Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas



Vancouver Surge gegen Toronto KOI



Samstag, 9. Mai:



Los Angeles Thieves gegen Carolina Royal Ravens



OpTic Texas vs. FaZe Vegas



G2 Minnesota vs. Boston Breach



Riyadh Falcons gegen Cloud9 New York



Sonntag, 10. Mai:



Paris Gentle Mates vs. Miami Heretics



Los Angeles Thieves gegen G2 Minnesota



Toronto KOI gegen Cloud9 New York

