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Call of Duty: Black Ops 7
Noch zwei Wochen Call of Duty League Major III-Qualifikationen stehen noch an, hier sind alle Spielpläne
Jetzt, da Minor I abgeschlossen ist, richten sich alle Augen wieder auf das nächste Major.
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Wir sind schon weit in der zweiten Hälfte der Call of Duty League Saison 2026, da Major III bereits mehrere Wochen Qualifikationsspiele ausgetragen hat und auch das erste Minor der Saison beendet ist.
Mit nur vier geplanten Majors in dieser Saison vor der Postseason im Juli wird es für die Teams immer wichtiger, ihre Form zu finden und wichtige Call of Duty League Punkte zu sichern, um am Championship Weekend präsent zu sein. Dazu stehen noch zwei Wochen Qualifikationsspiele für Major III, das vom 15. bis 17. Mai in Atlanta, Georgia, stattfindet.
Mit viel Action am Horizont sind hier die restlichen Spielpläne für die Qualifikationsspiele von Major III.
Freitag, 1. Mai:
- OpTic Texas vs. Boston Breach
- Los Angeles Thieves gegen Cloud9 New York
- FaZe Vegas gegen Carolina Royal Ravens
Samstag, 2. Mai:
- Cloud9 New York gegen Carolina Royal Ravens
- Miami Heretics gegen FaZe Vegas
- Vancouver Surge gegen Riyadh Falcons
- Toronto KOI gegen OpTic Texas
Sonntag, 3. Mai:
- Vancouver Surge gegen Los Angeles Thieves
- Miami Heretics gegen G2 Minnesota
- Paris Gentle Mates vs. Boston Breach
Freitag, 8. Mai:
- Riyadh Falcons gegen Miami Heretics
- Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas
- Vancouver Surge gegen Toronto KOI
Samstag, 9. Mai:
- Los Angeles Thieves gegen Carolina Royal Ravens
- OpTic Texas vs. FaZe Vegas
- G2 Minnesota vs. Boston Breach
- Riyadh Falcons gegen Cloud9 New York
Sonntag, 10. Mai:
- Paris Gentle Mates vs. Miami Heretics
- Los Angeles Thieves gegen G2 Minnesota
- Toronto KOI gegen Cloud9 New York