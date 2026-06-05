Noch mehr Yu-Gi-Oh! erweiterte Kunstkarten finden ihren Weg ins TCG im neuen Battles of Legend: Glorious Gallery-Set

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Es sind erst ein paar Monate seit Yu-Gi-Oh! vergangen. führte zuerst erweiterte Kunstkarten im Rarity Collection 5-Set ein, und jetzt sind sie nach großer Nachfrage von Spielern und Sammlern zurück. Es ist kein Wunder, warum diese Karten so beliebt waren, angesichts ihrer unglaublichen Bildsprache und der damit verbundenen Seltenheit.

Das neue Battles of Legend: Glorious Gallery-Set stellt zehn weitere erweiterte Kunstkarten vor, die sind:



Dominus Impuls



Geisterkammern



Unterweltgöttin der Geschlossenen Welt



Chaos Angel



Borreland-Drache



Oberster König Z-ARC



Nummer 62: Galaxieaugen-Primphotonendrache



Roter Supernova-Drache



Chimeratech Megaflotten-Drache



Drachenmeister Magia



Wie auch eine Pressemitteilung bestätigte, sollten Spieler nicht nur auf die erweiterten Art-Karten achten, wenn sie sich durch die neuen Packs aus Battles of Legend: Glorious Gallery stöbern. Zehn neue Chibi-Karten sind ebenfalls im Wildnis verfügbar, darunter:



Stellarknight Delteros



Konstellarer Ptolemaios M7



Evolzar Laggia



Legendäre Sechs Samurai – Shi En



El Shaddoll-Konstrukt



Reiseleiter aus der Unterwelt



Vampirfürst



Mädchen der Dunklen Magierin



Exodia die Verbotene



Beschwörter Schädel



Es gibt auch viele neue Karten, die Teil von Battles of Legend: Glorious Gallery sind, darunter Karten, die zum ersten Mal ihre Florettversionen bekommen. Jedes Packpack Battles of Legend ist komplett Gegenkarte, mit 4 Ultra Rare-Karten und 1 Secret Rare, sodass du deine Decks mit deinen glänzenden neuen Spielzeugen aufpeppen kannst, egal wie viel Glück du beim Ziehen von Extended Art- oder Chibi-Karten hast. Als letzten Vorgeschmack wurde uns versprochen, dass auch weitere erweiterte Art-Karten folgen, sodass wir es kaum erwarten können zu sehen, welche ikonischen Monster wir als Nächstes aus der Kartengrafik hervorbrechen sehen.