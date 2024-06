Noch mehr wiederkehrende Gesichter erscheinen in That '90s Show: Teil 2

HQ

Als That '90s Show auf Netflix debütierte, lernten wir die jungen Darsteller kennen, indem wir auch erfuhren, wie sie mit einigen Charakteren aus dem Original That '70s Show verbunden waren. Dazu gehörten Eric Forman von Topher Grace, Donna Pinciotti von Laura Prepon, Jackie Burkhardt von Mila Kunis, Michael Kelso von Ashton Kutcher und Fez von Wilmer Valderrama. Diese ursprünglichen Stars gesellten sich zu Debra Jo Rupp und Kurtwood Smiths Kitty und Red Forman als wiederkehrende Stars, und jetzt sieht es so aus, als ob der kommende Part 2 auch weitere ikonische Gesichter zurückbringen wird.

Denn im neuesten Trailer haben wir einen Blick auf Don Starks Bob Pinciotti, Tommy Chongs Leo, Seth Greens Mitch Miller und sogar ein paar andere Stars wie Kevin Smith geworfen.

That '90s Show: Part 2 wird am 27. Juni auf Netflix landen, bevor der dritte Teil am 24. Oktober erscheint. Schauen Sie sich den neuen Trailer an und sehen Sie, ob Sie weitere Cameos und wiederkehrende Gesichter entdecken können, und lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.