Noch mehr Beweise für einen Hollow Knight: Silksong Schattentropfen tauchen online auf

Es war in der Nacht vor dem Seidensang, als sich im ganzen Haus kein Geschöpf regte, nicht einmal eine Laus. Der Hype wurde mit Bedacht in den Stream gelegt, in der Hoffnung, dass Hornet bald da sein würde. In der Tat, Jungs, es scheint, dass anhaltende Beweise darauf hindeuten, dass eine Art Silksong-Enthüllung unmittelbar bevorsteht.

Nachdem sie von Updates, Museumsauftritten und mehr gehört haben, glauben die Fans, dass ein Schatten-Drop jeden Moment fällig ist, da dieses Wochenende der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Wie von TheGamer entdeckt, zeigt SteamDB jetzt die Betriebssysteme Hollow Knight: Silksong an, auf denen verfügbar sein wird.

Es ist möglich, dass Geoff Keighley das Spiel nach seiner Pause im Jahr 2023 auf dem Summer Game Fest heute Abend noch einmal vorstellt. Da wir Silksong das letzte Mal bei einem Xbox-Showcase gesehen haben, warten wir vielleicht bis Sonntag. Oder der ganze Hype könnte wieder einmal umsonst sein, und Hollow Knight: Silksong Hoffnungsträger könnten den Weg der Bloodborne-Fans gehen. Immer enttäuscht zurückgelassen.