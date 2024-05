Noch mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass Microsoft einen Xbox-Handheld herstellt

HQ

In den letzten sechs Monaten gab es zahlreiche Gerüchte, dass Microsoft an einer tragbaren Xbox arbeitet, wobei Quellen von Insidern bis hin zu glaubwürdigen Journalisten und sogar dem Xbox-Team selbst reichen.

Und jetzt ist Microsoft wieder am Werk und gibt Hinweise. Dieses Mal ist es eine große Umfrage, die die Aufmerksamkeit von Windows Central auf sich gezogen hat, wo ersteres Fragen zu tragbaren Spielen stellen möchte. Sie wollen unter anderem wissen, welche Funktionen die Befragten bei einem tragbaren Gaming-Gerät priorisieren, aber auch, ob Sie den Kauf eines tragbaren Gaming-PCs geplant haben, wie wichtig Game Pass für Sie im Falle von tragbarem Gaming ist und einige über Cloud-Gaming.

Die Gründe für die Umfrage könnten natürlich vielfältig sein, aber so oder so deutet sie auf ein größeres Interesse von Microsoft an tragbaren Spielen hin, einem Bereich, der in den letzten Jahren wirklich explodiert ist.

Das Xbox-Team hat bereits gesagt, dass sie noch in diesem Jahr aufregende Hardware ankündigen werden, aber was das ist, bleibt abzuwarten.