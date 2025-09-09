Noch im Jahr 2012 gab es bei Sega wirklich harte Arbeitsbedingungen

HQ

Das Konzept des "Crunch" - obligatorische und intensive Überstunden über einen längeren Zeitraum, oft am Ende der Spielentwicklung - ist in der Spieleindustrie seit langem ein abwertender Begriff, und es wurden Schritte unternommen, um es zu reduzieren. Heute können wir sogar Beispiele von Studios sehen, die sich damit brüsten, keinen Crunch anzuwenden.

Aber das war nicht immer so, und jetzt teilen drei Sega-Veteranen mit 4Gamer (danke, Automaton), wie unglaublich hart es noch im Jahr 2012 sein könnte. Es handelt sich um Toru Ohara, Takaharu Terada und Toru Yoshida, die zuvor unter anderem an Phantasy Star und Sakura Wars gearbeitet haben – und letzterer erklärt, dass der Arbeitsplatz im Grunde ein zweites Zuhause war:

"In den 1990er Jahren war jedes neue Sega-Büro mit Schlafräumen und Duschen ausgestattet. Selbst in den 2000er Jahren hatten die beiden Haneda-Stützpunkte sie noch, und ich glaube, die Leute benutzten sie weiterhin. Es wurde im Grunde erwartet, dass die Leute im Büro übernachten würden."

Diese "Schlafräume" gab es bis 2012, aber heute ist es nicht nur die Spieleindustrie, die auf diese Methoden herabblickt, die die Mitarbeiter sowohl ihre Gesundheit als auch ihre Beziehungen gekostet haben. Sogar die japanische Regierung hat sich gegen das Phänomen gestellt. Trotz der Tatsache, dass es brutal knirschen konnte, sagt Terada, dass nicht alles schlecht war:

"Diese Zeiten waren für uns auch eine Möglichkeit der Kommunikation, und manchmal haben sie sogar neue Ideen hervorgebracht. Ich denke, wir haben diese Nächte im Büro irgendwie genossen und geschätzt. Es fühlte sich nicht wirklich wie ein Unternehmen an, in gewisser Weise fühlte es sich eher wie eine Clubaktivität an."

Ist es Ihnen wichtig, wie Spieleentwickler behandelt werden, und beeinflusst Ihr Wissen über diese Missbräuche Ihre Spielekäufe?