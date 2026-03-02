Noch ein weiteres Nintendo Direct wird schon morgen, am 3. März, stattfinden

HQ

Gamer wurden in den letzten Wochen wirklich mit Showcases und Übertragungen verwöhnt, so sehr, dass fast jede Woche etwas geliefert hat, das Sie hervorhebt und wofür Sie sich begeistern. Wenn du gedacht hättest, dass diese Woche anders wird, wärst du alles andere als zutreffend...

Nintendo hat bekannt gegeben, dass bereits morgen, am 3. März, eine Indie-World-Präsentation stattfinden wird, die etwa 15 Minuten Updates und Neuigkeiten zu vielversprechenden Indie-Titeln bietet, die für Switch- und Switch-2-Systeme erscheinen werden.

Die Show findet um 14:00 GMT/15:00 MEZ statt, und natürlich kannst du mit reichlicher Berichterstattung im Gamereactor-Netzwerk rechnen.

Wirst du die nächste Indie World-Sendung verfolgen?