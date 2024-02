Nobuo Uematsu: "Ich glaube nicht, dass ich noch einmal Musik für ein ganzes Spiel komponieren werde"

HQ

Ein ernsthafter Kandidat für den Titel des berühmtesten Spielekomponisten der Welt wäre Nobuo Uematsu. Er ist natürlich vor allem dafür bekannt, dass er die Musik für die ersten neun Spiele der Final Fantasy-Serie komponiert hat, einschließlich all der berühmtesten Melodien und dergleichen (er hat danach auch Final Fantasy-Musik gemacht, aber nicht allein).

Weitere Titel in Uematsus Lebenslauf sind Rad Racer, Blue Dragon, Lost Odyssey und Fantasian. Fantasian wurde 2021 veröffentlicht und war das letzte Mal, dass der 64-jährige Uematsu einen kompletten Soundtrack selbst komponierte. Und anscheinend sollten wir nicht auf mehr davon hoffen. In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Zeit erklärt er: "Ich glaube nicht, dass ich noch einmal Musik für ein ganzes Spiel komponieren werde.

Da er im Grunde im Rentenalter ist und seine Zeit lieber mit seiner Band verbringen möchte, verstehen wir ihn. In Final Fantasy VII: Rebirth, das diese Woche veröffentlicht wird, bekommen wir jedoch neue Interpretationen einiger seiner berühmtesten Songs sowie einen brandneuen Track namens "No Promises to Keep" zu hören.

Und das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir seine Musik in Zukunft genießen werden, entweder durch neue Versionen alter Songs oder durch gelegentliche Beiträge zu neueren Spielen. Bettler können keine Wähler sein, wie man so schön sagt, und wir hoffen, dass er noch lange in der Spielewelt bleiben wird, auch wenn er nicht mehr ganze Spiele komponiert.