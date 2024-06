Nobody Wants to Die Vorschau: Blade Runner trifft BioShock

HQ

Es hat einige Zeit gedauert, aber wir sehen immer mehr Spiele, die die Grenzen der modernen Spieleentwicklung und des grafisch beeindruckenden Unreal Engine 5 wirklich erweitern. Ninja Theory hat kürzlich mit Senua's Saga: Hellblade II einen visuellen Leckerbissen präsentiert, und im Juli ist es an der Zeit, dass der kleine polnische Entwickler Critical Hit Games mit Nobody Wants to Die ins Schwarze trifft.

HQ

Dies ist ein erzählerisches Abenteuerspiel, das in einer dystopischen und Noir-Version des New York City des 24. Jahrhunderts spielt. Wir schreiben das Jahr 2329, um genau zu sein, und der Spieler schlüpft in die Rolle des Detektivs James Karra, der versucht, eine Vielzahl miteinander verbundener Verbrechen aufzuklären, die auf die Elite der Stadt abzuzielen scheinen. Da dies die ferne Zukunft ist, bietet New York City fliegende Autos, einen endlosen Wolkenkratzerhorizont, die ständige Beleuchtung von Neonlichtern, aber der Stil und das Thema sind auch sehr 1930er-Jahre-artig, mit Art-Deco-Architektur, elegantem und elegantem Autodesign und Mode, die selbst Frank Sinatra neidisch machen würde. Nobody Wants to Die hat eine wirklich einzigartige Ästhetik, die sich mühelos cool und charmant anfühlt, während sie gleichzeitig düster, düster und dystopisch ist.

Die Vergleiche mit dem Thema und dem Stil erstrecken sich weiter auf Projekte wie Blade Runner und Altered Carbon. Es gibt einen Grund, warum das Spiel so genannt wird, wie es ist, und das liegt daran, dass in dieser fernen Zukunft der Tod effektiv besiegt wurde. Menschen leben viel länger als je zuvor, dank einer neuen technologischen Innovation, die das Gedächtnis über den Körper hinaus bewahrt. Denken Sie auch hier an Altered Carbon. Menschen sind jedoch immer noch sterblich, und mit ein wenig Ellbogenfett werden Menschen immer noch leicht getötet, wenn auch wenn es nicht mehr sehr oft vorkommt. Hier kommt Detective James ins Spiel, denn in Nobody Wants to Die hast du die Aufgabe, Fragen zu stellen, die andere für unnötig halten würden. Die Elite der Stadt stirbt auf bizarre, aber leicht erklärbare Weise, und während die Strafverfolgungsbehörden gerne alle Details beschönigen, die unter der Oberfläche verborgen sind, sieht James, dass es mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht, auch wenn ihn das Stellen von Fragen in ernsthafte Gefahr bringt.

Werbung:

Durch den Besuch verschiedener Tatorte, die über die ganze Stadt verstreut sind, beginnt James, eine übergreifende Handlung zusammenzustellen, und zwar nicht nur durch detektivisches Know-how, sondern auch mit Hilfe von BioShock-ähnlichen Geräten, die es ihm ermöglichen, Tatorte auf vielfältige Weise zu manipulieren. Der Rekonstrukteur ermöglicht es James, Elemente des Tatorts buchstäblich zu rekonstruieren, aber er braucht in erster Linie Hinweise, um dies tun zu können, daher kommen Handlungsfähigkeit und Intuition des Spielers ins Spiel, da man den Tatort durchkämmen und alles finden muss, was einige Antworten enthalten könnte. Möglicherweise finden Sie Gegenstände, mit denen Sie interagieren müssen, um weitere Hinweise freizuschalten, oder Sie müssen stattdessen ein Röntgengerät herausziehen, um unter den Boden zu schauen und versteckten Kabeln zu folgen, oder stattdessen ein UV-Lichtgerät, um einer Blutspur zu folgen, die für das bloße Auge unsichtbar ist. Durch die Kombination einer Vielzahl von Detektiv- und Detektivtechnologien und -praktiken geht es bei Nobody Wants to Die darum, einen scheinbar trockenen Tatort methodisch zusammenzusetzen, um Geheimnisse zu finden, in denen der unbekannte Täter und Mörder Hals über Kopf versucht, sie zu schützen.

Während Nobody Wants to Die in erster Linie ein lineares Spiel ist, gibt es auch Elemente der Spielerwahl. Es gibt kleinere Dialogsysteme, mit denen man gelegentlich entscheiden kann, wie James seinen Kollegen antwortet, und auch mit dem Rekonstruktor muss man sich entscheiden, in welchem Zustand man einen Tatort verlassen möchte, bevor man ihn verlässt. Sollten Sie den Strafverfolgungsbehörden mehr Grund geben, ein Foulspiel zu vermuten, oder stattdessen den Tatort in einem Zustand verlassen, der Selbstmord oder einen Unfall schreit? Die Wahl liegt bei dir, aber was auch immer du wählst, wird dich auf einen Weg zu einem der verschiedenen Enden bringen, die das Spiel bieten wird.

Werbung:

Nach dem, was ich bisher von Nobody Wants to Die gesehen habe, ist klar, dass Critical Hit das Gefühl und die Ästhetik wirklich auf den Punkt gebracht hat. Die Dialoge und Darbietungen scheinen Hand in Hand mit der Schaffung dieses Noir- und düsteren Settings zu arbeiten, und die beeindruckende Grafik und Grafik zeichnen ein so beschreibendes Bild, dass in Kombination mit dem First-Person-Gameplay die immersiven Qualitäten aus dem Rahmen fallen. Ich habe ein paar Fragen dazu, wie das Gameplay angeboten wird. Die Teile von Nobody Wants to Die, die mir gezeigt wurden, erinnern mich ein wenig an Senua's Saga: Hellblade II, da wir ein sehr beeindruckendes und qualitativ hochwertiges Spiel haben werden, dem es vielleicht ein wenig an Gameplay und Spielerinteraktivität mangelt. Zugegeben, das könnte sich alles ändern, wenn Critical Hit mehr vom Titel zeigt, da dies im Moment alles ein Eindruck ist, der auf einem Tatort in einem Level basiert.

Apropos Hellblade Vergleiche: Gegen Ende des Levels gab es einen kurzen Vorgeschmack auf etwas, das eine Art psychologischer Kampf zu sein scheint, dem sich auch Detective James stellen muss. Halluzinationen und Erinnerungen scheinen den Detektiv zu plagen, besonders wenn er Schlüsselmomente von Tatorten erreicht, was die Frage aufwirft, ob wir auch vor der Entscheidung stehen werden, was real ist und was nicht.

So oder so, ich freue mich auf Nobody Wants to Die. Dies scheint ein sehr stilvolles und elegantes Noir-Abenteuer-Mystery-Spiel zu sein, eines, das die Atmosphäre und das Thema eines futuristischen, von den 1930er Jahren inspirierten New York City vollständig auf den Punkt gebracht zu haben scheint. Es gibt ein paar Fragezeichen, die für mich bleiben, aber insgesamt scheint es, als ob Critical Hit hier auf etwas Besonderes gestoßen ist, etwas, das sich abheben und in einem ziemlich kargen Juli für Videospiele wirklich gedeihen könnte.