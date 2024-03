Nobody Wants to Die angekündigt und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden

Nobody Wants to Die wird von den Entwicklern Critical Hit Games als "Noir-inspiriertes Cyberpunk-Spiel" beschrieben und wird noch in diesem Jahr für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 veröffentlicht.

Die Geschichte spielt in New York City im Jahr 2329, wo Menschen ewiges Leben haben, indem sie ihr Bewusstsein in großen Speicherbänken speichern, die dann auf einen anderen Menschen übertragen werden können, wenn Sie es sich leisten können, den Abonnementpreis zu bezahlen.

Du schlüpfst in die Rolle von James Karra, der im Mortality Department gegen einen Massenmörder ermittelt, der es auf die reichsten Einwohner der Stadt abgesehen hat - und als Spieler nutzt du Karras Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, um Tatorte zu untersuchen und Hinweise aufzudecken, die die Wahrheit hinter diesen Morden enthüllen können.

Nobody Wants to Die wird mit Unreal Engine 5 entwickelt und wird 2024 veröffentlicht, was denkst du über die Prämisse der Geschichte?