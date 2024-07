HQ

Ich denke, wir haben gerade das polarisierendste Spiel des Jahres 2024 gefunden. Ähnlich wie Ninja Theory Senua's Saga: Hellblade II ist auch Critical Hit Games ' Nobody Wants to Die ein Titel, bei dem es weniger darum geht, ein Spiel zu sein, als vielmehr darum, eine immersive Geschichte zu sein, und ja, das bedeutet, dass er viele Treffer und viele Fehlschläge hat.

Dieses Spiel spielt in einer dystopischen Cyberpunk-Noir-Version von New York City im Jahr 2329 und folgt einem ergrauten Detektiv, der die Aufgabe übernimmt, eine verworrene und komplexe Mordserie aufzuklären, die auf die Reichsten und die Elite der Stadt abzielt. Da wir uns im 24. Jahrhundert befinden, ist der Tod nicht so leicht zu erreichen, da die Reichen inAltered Carbon der Lage sind, ihr Gewissen zwischen den Körpern zu übertragen, indem sie fortschrittliche Technologien verwenden, die als Ichorit angesehen werden. Das Problem ist, dass irgendein Wahnsinniger alles daran setzt, vielen der einflussreichsten Leute in der Stadt ihren sogenannten "endgültigen Tod" zu geben, was bedeutet, dass ihr Ichorit zerstört wird und sie keine Daten oder Existenz haben, die sie zwischen menschlichen Körpern übertragen können. An dieser Stelle kommt Karra wieder ins Spiel, denn nachdem er eine Aufgabe für den Polizeichef am Ort eines hochkarätigen Mordes übernommen hat, stellt er fest, dass mehr auf dem Spiel steht, und macht sich auf die Suche nach dem, was genau passiert.

Was eine Detektivgeschichte angeht, ist Nobody Wants to Die fantastisch. Hier kommt großes erzählerisches Geschick und Tiefe zum Ausdruck, die eine Geschichte zum Leben erwecken, der man folgen und die man auspacken möchte. Die Charaktere sind glaubwürdig und echt, der Fall ist verworren und düster und lässt einen ständig hinterfragen, was wahr ist und was nicht, und das Worldbuilding ist bemerkenswert, mit Critical Hit Games serviert eine wirklich ehrfurchtgebietende Version von NYC, eine Version, die jeden Blade Runner Fan in den Knien zittern lassen würde. Es gibt ein paar Kernbausteine in Nobody Wants to Die, die dieses Spiel in große Höhen heben, aber das ist bereits das Hauptproblem, mit dem das Spiel konfrontiert ist: Alles andere hält es zurück.

Während du in Karras fliegendem Auto sitzt und auf die endlose Neon-Stadtlandschaft von New York schaust und von der Grafik und den Details überwältigt wirst, beginnst du nach 30 Minuten mehr im Sinne des Gameplays zu wollen, und ehrlich gesagt hat Nobody Wants to Die Schwierigkeiten, dies zu liefern. Das Beste, was dieses Spiel dem Spieler bietet, sind die Verbrechensaufklärungssysteme, bei denen du im Grunde genommen an abgelegenen Orten umherirrst und mit markierten Objekten auf sehr lineare Weise interagierst, um das Geheimnis, das jeder Tatort birgt, auseinanderzunehmen und es dann mit dem zeitmanipulierenden Reconstructor -Gerät wieder zusammenzusetzen. Effektiv sammeln Sie Daten und Informationen und können dann wiedergeben, wie sich die Handlungen, die die Informationen implizieren, abspielen würden, bis Sie das Verbrechen vollständig nachgestellt haben, so dass Sie Details finden können, die sonst möglicherweise übersehen würden. Das ist eine faszinierende Mechanik, sie wird nur nicht wirklich auf faszinierende Weise eingesetzt.

Es gibt eine sehr begrenzte Handlungsfähigkeit der Spieler in Nobody Wants to Die. Dies ist kein Spiel, bei dem man das Geheimnis selbst zusammensetzen muss, wie ein L.A. Noire. Während du mit Objekten interagierst, tauchen Markierungen auf, die dir sagen, was du als nächstes tun sollst, während Karra und ihre Partnerin Sara kommunizieren und genau darlegen, was passiert. Für ein Mystery-Spiel gibt es kein Rätsel zu lösen, es ist zu linear und lässt den Spieler der Geschichte nicht seinen eigenen Stempel aufdrücken. Du kannst nichts falsch machen, du darfst keine Fehler machen oder Hinweisen und Fäden folgen, die dich auf den falschen Weg führen. Es gibt nur die richtige Antwort und das Spiel hält deine Hand den ganzen Weg, bis du sie knackst. Das wäre kein so großes Problem, wenn es eine größere mechanische Tiefe gäbe, aber das ist nicht der Fall. Nobody Wants to Die ist fast ein Laufsimulator und versucht nur, Sie zum Umdenken zu bewegen, indem es ein Röntgen- und UV-Licht-Tool einführt, mit dem Sie in Wänden versteckte Drähte oder Blutspuren verfolgen können, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Für ein Spiel, das im Jahr 2329 spielt, fühlt sich die Forensik sehr vertraut an...

Ich bin nicht gegen Spiele, die stabiler sind und weniger mechanische Tiefe haben (ich habe Hellblade II für den Anfang geliebt), aber sie müssen das an anderer Stelle ausgleichen, und nochmals, Nobody Wants to Die tut dies nicht. Obwohl es sich um eine dystopische Metropole handelt, die an Star Wars Coruscant erinnert, fühlt sich diese Version von NYC leer an. Man trifft kaum auf Leben, und wenn man nicht in der Ferne Ströme von fliegenden Autos sehen würde, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass die Stadt leer ist. Es gibt einen deutlichen Mangel an menschlichem Einfluss, aber das Spiel versucht, dies abzumildern, indem Karra sich ständig über einen Ohrhörer mit Sara unterhält.

Die Dialoge sind größtenteils gut gespielt, mit Charakteren, die sich echt und charismatisch anfühlen. Karra ist ein Stereotyp durch und durch, er ist ein ergrauter Noir-Detektiv, der in einem ruppigen Harrison-Ford-ähnlichen Ton spricht, ständig Gleichnisse und Metaphern verwendet, Alkohol trinkt, als würde er aus der Mode kommen, und die emotionale Tiefe eines Zementblocks hat. Aber er ist cool und höflich und man lernt ihn zu mögen, selbst wenn er seltsame und deplatzierte alternative Sprüche abspult, die man ihm mit dem Dialogsystem aufzwingen kann, auszuspucken. Das hat übrigens auch seine Laster. Nobody Wants to Die beschreibt sich selbst als ein Spiel mit verzweigten und tiefgründigen Dialogoptionen und -entscheidungen, aber in Wahrheit merkt man nie wirklich, wie sich diese entfalten, bis in der Schlussphase, wenn man ein Ende hat, das von den größeren Entscheidungen abhängt. Auch hier handelt es sich nicht um L.A. Noire, bei dem man, wenn man in einem Gespräch die falsche Dialogoption wählt, einen wertvollen Hinweis verlieren oder einen Verbündeten verärgern könnte.

Man kann über den typischen Rüffel hinwegsehen, der mit einem AA-Spiel wie Nobody Wants to Die einhergeht, über skurrile Gesichtsanimationen und gelegentlich klobige Mechaniken. Aber die anderen Elemente sind eher ein Problem. Es gibt eine klare Qualität und Potenzial bei Nobody Wants to Die, sei es die Ästhetik und das Worldbuilding, die Darbietungen und die mysteriöse Erzählung, sogar die beeindruckende und detaillierte Grafik, aber das Gameplay selbst lässt viel zu wünschen übrig. Nach vier Stunden, in denen du im Wesentlichen Quick-Time-Events abgeschlossen hast, um viele der vorhandenen Tools und Systeme zu nutzen, und einer Geschichte folgst, die genauso gut auf Schienen verlaufen könnte, beginnst du, das Interesse an Nobody Wants to Die zu verlieren.

Das Einzige, was ich über dieses Spiel sagen kann, das zu seinen Gunsten wirkt, ist, dass es sehr wettbewerbsfähig ist. Sie können ein Exemplar für 20 £ erwerben, und für 20 £ erhalten Sie ein sehr interessantes Sci-Fi-, Cyberpunk- und Noir-Erlebnis. Critical Hit Games hat eindeutig eine Menge Talent und hoffentlich ist Nobody Wants to Die ein Zeichen dafür, was von diesem Studio kommen wird, wenn sie mehr Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung haben. Aber, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, gibt es klare Einschränkungen bei diesem Spiel, Einschränkungen, die Nobody Wants to Die daran hindern, großartig zu sein, und dazu führen, dass es sich manchmal wie eine glorifizierte Tech-Demo anfühlt. Dies ist vielleicht die beste Visualisierung einer Cyberpunk-Stadt, die wir je in einem Videospiel gesehen haben, sie ist definitiv da oben, aber sie tut sich schwer, viel mehr zu sein.