Nobody Wants This kehrt im Oktober zu Netflix zurück

HQ

Es ist erst etwa acht Monate her, dass Nobody Wants This auf Netflix erschienen ist und anscheinend die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen hat. Wir sagen dies, nachdem der Streaming-Dienst schnell grünes Licht für eine Reihe von Folgeepisoden gegeben hat, die eindeutig weiter fortgeschritten sind, als viele vielleicht erwartet haben.

Während des Tudum-Festivals am Wochenende hatte Netflix einige Neuigkeiten über die Show zu verkünden, unter anderem, dass sie bereits im Oktober zurückkehren wird. Ja, die zweite Staffel wird etwa 13 Monate nach der Veröffentlichung der ersten Staffel erscheinen, was ein starker Kontrast zu Stranger Things ist, da wir etwa dreieinhalb Jahre zwischen der vierten und fünften Staffel dieser Serie warten mussten.

Das genaue Datum für Nobody Wants This: Die Premiere von Staffel 2 ist für den 23. Oktober geplant, und wir können davon ausgehen, dass Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons und Jackie Tohn als Teil der Besetzung zurückkehren werden.