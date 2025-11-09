Nobody Wants This erhält Verlängerung für die dritte Staffel

HQ

Trotz des Titels gibt es offensichtlich ein großes Publikum für die Netflix-Rom-Com-Serie Nobody Wants This, denn jetzt hat der Streamer bekannt gegeben, dass die von Kristen Bell und Adam Brody geleitete Show für eine dritte Staffel zurückkehren wird.

Die zweite Runde der Episoden wurde erst vor kurzem uraufgeführt, aber anscheinend haben sie ihre Ziele übertroffen, denn in einem Netflix-Tudum-Artikel bestätigt der Streamer, dass wir im Jahr 2026 mit dem Debüt eines dritten Kapitels rechnen können.

Es gibt keine Details darüber, welche Art von Handlungspunkten wir von Staffel 3 erwarten können, aber die Showrunner Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan haben ein Statement abgegeben.

"Wir sind Netflix und 20th so dankbar, dass sie uns eine weitere Staffel von Nobody Wants This gegeben haben. Dieser Job macht sträflich Spaß. Die Arbeit mit der einzigartig begabten Erin Foster, dieser unglaublichen Besetzung aus talentierten, urkomischen Profis, großartigen Autoren und einer unglaublichen Crew war eine wirklich großartige Erfahrung."

Laut Netflix hielt sich die zweite Staffel der Serie zwei Wochen lang auf Platz 1 der englischen TV-Charts von Netflix und erzielte in den ersten 11 Tagen ebenfalls 18 Millionen Aufrufe. Die Frage ist nun, ob Staffel 3 die gleichen hohen Erwartungen erfüllen kann.