Nobody Saves the World feiert seinen ersten Geburtstag mit kostenlosem Update

Nobody Saves the World feiert seinen ersten Geburtstag mit einem kostenlosen neuen Update, das eine Reihe neuer Herausforderungen und eine neue Form zum Freischalten bietet. Bekannt als das Impossible Dungeon Update, ist es gerade jetzt erhältlich und wird die Spieler auffordern, in einen "endlosen" Dungeon mit Karnevalsmotiv einzutauchen, mit der Option, dies als neue Form, den Dinosaurier, zu tun.

Wie die Pressemitteilung feststellt, müssen sich die Spieler in Jimmy's Impossible Dungeon begeben, um diese Herausforderung anzunehmen, die mehrere Stockwerke mit immer anspruchsvolleren Kampfbegegnungen umfasst, die alle geschlagen werden müssen, während sie gegen die Uhr fahren. Je besser du bist, desto mehr wirst du mit Tickets belohnen, mit denen du Statuen bauen kannst, die an alle im Spiel verfügbaren Formen erinnern.

Was die Dinosaurierform betrifft, so wird diese, wie erwartet, ihre eigenen Fähigkeiten und Quests haben. Sieh dir unten den Dino und den neuen Dungeon in Aktion an.