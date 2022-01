Nobody Saves the World erscheint am 18. Januar

HQ

Das Veröffentlichungsdatum von Nobody Saves the World wurde vor einigen Tagen offiziell bestätigt. Das Actionspiel erscheint am 18. Januar für PC, Xbox One und Xbox Series, gab der Entwickler Drinkbox Studios via Twitter bekannt. In diesem Spiel müssen wir die Fähigkeiten 15 verschiedener Kreaturen/Dinge (darunter ein Roboter, eine Ratten und ein Ei) nutzen, um die Welt zu retten. Ihr müsst eure verfügbaren Eigenschaften schlau miteinander kombinieren, um zufällig generierte Dungeons abzuschließen. Online-Koop wird zum Start verfügbar sein.