Nobody Saves the World-Entwickler enthüllt neues Metroidvania-Action-RPG Blighted

Als Teil von Day of the Devs, Drinkbox Studios hat der Entwickler hinter Guacamelee und Nobody Saves the World gerade sein nächstes Projekt enthüllt, ein Metroidvania Action-RPG namens Blighted.

Dieses Spiel soll schließlich im Jahr 2026 für PC und Konsolen erscheinen, und was das Spiel angeht und wie es sich spielt, können wir zunächst einmal eine Welt erwarten, die als psychedelischer westlicher Albtraum beschrieben wird. Es wird erwähnt, dass das Ziel darin besteht, zu lernen, wie man seine Blight nutzt, die sowohl eine Kraftquelle als auch ein dynamisches Schwierigkeitssystem ist. Damit musst du durch das Land reisen, Geheimnisse aufdecken, tödliche Feinde und Bosse besiegen und Erinnerungen verbrauchen, um in der Action effektiver zu werden.

Drinkbox geht noch einen Schritt weiter, um ein wenig über die Handlung und die Erzählung zu diskutieren und erklärt:

"In der Vergangenheit wurden die Toten mit Samen begraben, die in ihre Gehirne gepflanzt wurden. Diese Samen wuchsen zu Bäumen heran, die das Dorf des Spielers umgaben. Die Früchte dieser Bäume waren etwas Besonderes, sie enthielten die Erinnerungen an die Toten. Wissen und Traditionen wurden über Generationen an diese Frucht weitergegeben.

"Dies ging so lange, bis derjenige, der Sorcisto genannt wurde, das Ritual beschmutzte. Indem er rohe Gehirne aß, erlangte er enorme Macht und Wissen. Er verschlang das gesamte Dorf, zerstörte seinen Erinnerungswald und infizierte die Welt mit einer tödlichen Fäulnis.

"Du nimmst es mit den Wellen des einzigen Überlebenden von Sorcistos Amoklauf auf und kämpfst, um die Erinnerungen deines Volkes zurückzugewinnen, bevor deine eigene Verderbnis dich einholt."

Blighted wird sowohl Einzelspieler-Action als auch kooperative Drop-in/Drop-out-Aktionen unterstützen, und das Spiel wird von einem Soundtrack begleitet, der von Jim Guthrie komponiert wurde, der den Soundtrack für Nobody Saves the World komponiert hat.