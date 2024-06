Nobody 2 wird im nächsten August veröffentlicht

Bob Odenkirks Nobody bekommt eine Fortsetzung und wird am 15. August 2025 in die Kinos kommen. Der Film wurde von Universal geschlossen, wobei Odenkirk zurückkehren und Timo Tjahjanto die Regie übernehmen wird.

Tjahjanto ist vor allem für seine Arbeit an The Night Comes for Us bekannt und wird ein Drehbuch von Derek Kolstad, dem ursprünglichen Autor von Nobody und John Wick, inszenieren. Laut Deadline werden die Details der Handlung derzeit unter Verschluss gehalten.

Der Originalfilm folgte Bob Odenkirk als Ex-Special Forces-Agent, der sich von einem Leben voller Gewalt abwandte, um eine Familie zu ernähren. Schnell schlüpft er in die Rolle eines sanften, aber anständigen Einheimischen, lässt aber seine inneren Talente aufblitzen, um eine Bande russischer Jugendlicher in einem Bus zu verprügeln. Es war alberne, aber lustige Action, als es 2021 in die Kinos kam, und wir werden sehen, ob die Fortsetzung das Gleiche erreichen kann.