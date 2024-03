Nobody 2 konnte bis Ende des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen

Mit Nobody aus dem Jahr 2021 haben wir eine andere Art von Actionfilm bekommen. Anstatt einem typischen Helden in Anzug und Stiefeln wie John Wick zu folgen, bekamen wir stattdessen Bob Odenkirk zu sehen, wie er in einem lustigen Actionfilm gegen einige Russen kämpft.

Jetzt haben wir ein Update zu einer Fortsetzung von den Produzenten David Leitch und Kelly McCormick. Im Gespräch mit Collider sprachen die Produzenten über Nobody 2 und eine Fortsetzung von Violent Night mit David Harbour in der Hauptrolle.

"Wir planen eine Rückkehr in diese Universen. Hoffentlich, ehrlich gesagt, sogar Ende dieses Jahres für Nobody 2 und Anfang nächsten Jahres für Violent Night 2, wenn wir Zeit in den vollen Terminkalendern aller finden. Aber die Entwicklung kommt super gut voran und alle sind sehr, sehr aufgeregt, diese Welten voranzubringen", sagte McCormick.

Der ursprüngliche Nobody soll im selben Universum wie John Wick spielen, also könnten wir in der Fortsetzung vielleicht mehr Überschneidungen zwischen Odenkirks Wunsch nach einem normalen Leben und der Welt der Assassinen sehen, die direkt hinter dem Horizont liegt.