John Wick hat wirklich dazu beigetragen, das Action-Genre zu verjüngen. Während Actionfilme über ehrliche Männer, die gegen Drogendealer, Sexhändler und dergleichen randalieren, immer wieder gedreht wurden, warf Wick ein neues Licht auf das oft bekannte Genre. Plötzlich erkannten die Produzenten, dass das Publikum mit etwas weniger Testosteron und etwas mehr Humor eine Kehrtwende vollziehen würde, von der Ablehnung dieser Art von Filmen hin zu einer Umarmung und mehr und mehr verlangte.

So wurde Nobody geboren, von Wick Mitschöpfer Derek Kolstad und produziert von David Leitch, der einen der beliebtesten Fernsehschauspieler des letzten Jahrzehnts, Bob Odenkirk, auswählte und ihn in eine Familienvater-Version von John Wick verwandelte. Zu sehen, wie sich dieser unglaublich charismatische Schauspieler in eine Tötungsmaschine verwandelt, aber seine liebenswerte Aura und seine leicht unbeholfenen Eigenheiten, die wir von seiner Saul Goodman-Darstellung erwarten, beibehielt, war ein Vorschlag, der zu gut war, um ihn abzuschalten.

Das Endergebnis hat sich ausgezahlt und vier Jahre nach dem ersten Nobody haben wir eine Fortsetzung, Nobody 2, und wir freuen uns, sagen zu können, dass, wenn euch der erste Teil gefallen hat, ihr die Fortsetzung vielleicht noch mehr genießen werdet. Wieder einmal wird der ehemalige Attentäter der Regierung Hutch Mansell versehentlich in einem Netz des Verbrechens gefangen, aber dieses Mal passiert alles in einem heruntergekommenen Ferienresort, das von der Mafia übernommen wird, angeführt von einem skrupellosen und völlig verrückten Sharon Stone.

Allein die Kulisse hebt Nobody 2 aus dem endlosen Meer von John Wick Klonen hervor und setzt stolz die Tradition der saisonalen Unterhaltung fort: Filme, die in einer ganz bestimmten Zeit und an einem ganz bestimmten Ort spielen, um das Gefühl hervorzurufen, in diesem Fall die Sommerferien. Wir haben viele Weihnachts- und Halloween-Filme, aber nicht so viele "Sommerfilme", wie in Filmen, die speziell auf den klischeehaften Vorstellungen der Sommerferien basieren: das Schwimmbad, der Strand, die Hotels und Resorts, die mit Touristen gefüllten Attraktionen, die Pamela-Hüte... Dieser Film erfüllt alle diese Kriterien und scheut sich nicht, Actionszenen an Bord eines Touristenboots oder eines Vergnügungsparks mit einem kompromisslosen Sinn für Spaß und Spektakel zu inszenieren, der, so könnte man argumentieren, sich zu seinem eigenen Wohl ein wenig übertrieben anfühlt.

Erwartet hier nicht viel oder irgendeine Logik: Actionszenen sind reichlich vorhanden (es macht immer Spaß, sie anzusehen) und nehmen oft eine Wendung ins Absurde, während die Handlung so vorhersehbar ist, wie man es erwarten kann. Schau dir Nobody 2 an, wenn dir der erste Teil gefallen hat, wenn nicht, wird es dich kaum überzeugen. Ich muss zugeben, dass ich mich beim ersten Film ein wenig enttäuscht gefühlt habe, als ich erwartete, dass es ein langsamer Thriller über einen wirklich gewöhnlichen Mann wird, der in eine gewalttätige Situation hineingezogen wird, und erwartete, zu sehen, wie er es schaffen würde, nur um dann seinen Gott-Modus für ein weiteres Gun-Fu-Spektakel einzuschalten. Ähnlich ging es mir mit Nobody 2. Die Spannung, die ich erlebte, als ich sah, wie der Urlaub dieses armen Familienvaters entgleiste, als er versehentlich mit Menschen zusammentraf, die er nicht sollte, verwandelte sich zu schnell in ein übertriebenes Gemetzel, das sich eher wie das Ende von Zombieland anfühlte, mit hirnlosem Spaß, aber völlig ohne Spannung.

Wenn du damit kein Problem hast, wirst du natürlich einen Riesenspaß mit dem explosiven und fast slapstickartigen Finale von Nobody 2 haben. Ich habe nur das Gefühl, dass diese Filme eine kleine Identitätskrise haben: Er zielt darauf ab, eine geerdetere Herangehensweise an die John Wick -Reihe zu sein, mit einem Charakter, mit dem man sich (wahrscheinlich) leichter identifizieren kann als mit dem allmächtigen Wick, und ohne all diese verworrene (aber faszinierende) Geschichte. Aber es fühlt sich so an, als würden sie nach der Hälfte jedes Films feststellen, dass sie in all die üblichen müden Ideen und Klischees verfallen sind und sich dafür entschieden haben, dies mit genügend Waffen und Explosionen zu kompensieren, um ein Schlachtschiff zu versenken. Das Endergebnis ist ein Film, den ihr wahrscheinlich sehr genießen werdet, der euch aber nicht im Gedächtnis bleiben wird, wenn ihr wieder zu Hause seid.

