Nobelpreisträger Chen Ning Yang stirbt im Alter von 103 Jahren

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass Chen Ning Yang, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Physik des 20. Jahrhunderts, nach einem langen Leben im Zeichen von Wissenschaft und Bildung in Peking gestorben ist. Der im Osten Chinas geborene und später zusammen mit Tsung-Dao Lee mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Yang veränderte mit seiner Arbeit das Verständnis grundlegender physikalischer Gesetze. Nach Jahren im Ausland kehrte er nach China zurück, um an der Tsinghua-Universität zu lehren, wo er auch einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Die Institution würdigte seinen Tod mit einer gedämpften Würdigung auf ihrer Website, in der sie einen Gelehrten ehrte, dessen Weg den Kreis schloss. "Mein Leben war ein Kreis, in dem ich von einem Punkt ausging, einen langen Weg zurücklegte und schließlich dorthin zurückkehrte, wo ich herkam." Yang wurde von Tsinghua mit den Worten zitiert. Ruhe in Frieden, Chen Ning Yang.