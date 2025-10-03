Nobelpreise 2025: Was sie sind, wann die Preisträger zu erwarten sind und wie man sie verfolgt

HQ

Die Nobelpreise für 2025 sollen nächste Woche bekannt gegeben werden, beginnend mit Medizin am Montag und abschließend mit Wirtschaftswissenschaften eine Woche später. Die Auszeichnungen, die zu den renommiertesten der Welt gehören, würdigen bahnbrechende Arbeiten in Wissenschaft, Literatur und Frieden und tragen weit über akademische Kreise hinaus weltweite Aufmerksamkeit.

Nobelpreis // Shutterstock

Was sind die Nobelpreise?

Der Nobelpreis wurde von dem wohlhabenden schwedischen Chemiker und Unternehmer Alfred Nobel ins Leben gerufen, der in seinem Testament festlegte, dass der Großteil seines Vermögens für die Finanzierung von "Preisen für diejenigen verwendet werden sollte, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Sie wurden erstmals 1901 verliehen und erstrecken sich heute in sechs Kategorien: Medizin oder Physiologie, Physik, Chemie, Literatur, Friedens- und Wirtschaftswissenschaften. Die Gewinner erhalten 11 Millionen schwedische Kronen (rund 1,2 Millionen US-Dollar) sowie internationale Anerkennung.

Wann werden die Preise 2025 bekannt gegeben?

Die Ankündigungen laufen täglich vom 6. bis 13. Oktober:



Montag, 6. Oktober - Medizin oder Physiologie



Dienstag, 7. Oktober - Physik



Mittwoch, 8. Oktober - Chemie



Donnerstag, 9. Oktober - Literatur



Freitag, 10. Oktober - Frieden



Montag, 13. Oktober - Wirtschaftswissenschaften



Jede Ankündigung erfolgt am späten Vormittag Ortszeit in Stockholm (Oslo für den Friedenspreis).

Wie kann man die Ankündigungen verfolgen?

Die Nobelstiftung überträgt die Preisenthüllungen live auf ihrer offiziellen Website und ihrem YouTube-Kanal. Große Medien, darunter Reuters und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Schweden und Norwegen, werden ebenfalls Live-Updates und Berichterstattung bereitstellen.

Wann werden die Preise vergeben?

Während die Ankündigungen im Oktober erfolgen, finden die eigentlichen Zeremonien am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, statt. Der Friedenspreis wird in Oslo verliehen, die anderen werden in Stockholm vom schwedischen König überreicht. Den Abschluss des Abends bildet das traditionelle Nobelbankett, an dem rund 1.300 Gäste teilnehmen.

Warum ist das wichtig?

Beim Nobelpreis geht es nicht nur ums Geld. Der Gewinn hebt die Preisträger sofort in eine kleine Gruppe von Namen auf, zu denen Albert Einstein, Marie Curie, Ernest Hemingway, Nelson Mandela und Martin Luther King Jr. gehören. Die Preise sind zwar nicht unumstritten, bleiben aber ein Symbol der weltweiten Anerkennung für Beiträge zu Wissenschaft, Kultur und Frieden. Im Moment sind alle Augen auf Stockholm und Oslo gerichtet, während sich die Welt darauf vorbereitet, die neuesten Namen zu treffen, die sich in mehr als ein Jahrhundert Nobelgeschichte einreihen.