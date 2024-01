Noah Hawley ignoriert die Ereignisse von Prometheus in seiner kommenden Alien-Serie

HQ

In den ersten Alien-Filmen wurden die furchteinflößenden Xenomorphs als "perfekter Organismus" beschrieben, der sich über Jahrtausende zum ultimativen Raubtier entwickelt hatte. Dies wurde jedoch von Schöpfer Ridley Scott selbst im Film Prometheus untergraben, in dem enthüllt wurde, dass diese Kreaturen tatsächlich teilweise entworfen wurden und sich nicht durch Evolution entwickelt haben.

Aber der Schöpfer der kommenden Alien-Serie auf FX, Noah Hawley, entscheidet sich dafür, dies komplett zu ignorieren, und anscheinend hat Scott ihm erlaubt, dies zu tun. Via The Hollywood Reporter scheint es, dass sich Xenomorphs wieder durch Evolution und nicht durch Design entwickeln werden:

"Für mich und für viele Menschen ist diese 'perfekte Lebensform' – wie sie im ersten Film beschrieben wurde – das Produkt von Millionen von Jahren der Evolution, die diese Kreatur erschaffen hat, die vielleicht schon eine Million Jahre da draußen im Weltraum existiert hat. Die Vorstellung, dass es sich auf einer gewissen Ebene um eine Biowaffe handelt, die vor einer halben Stunde hergestellt wurde, ist für mich einfach von Natur aus weniger nützlich."

Hawley sagt auch, dass die Serie hauptsächlich eine Fortsetzung der ersten beiden Filme ist:

"Was die Mythologie betrifft, so ist das Beängstigende an diesem Monster, dass man diese retro-futuristische Technologie hat, wenn man sich die ersten beiden Filme ansieht. Sie haben riesige Computermonitore, diese seltsamen Tastaturen... Ihr müsst eine Wahl treffen. Tue ich das? Denn in den Prequels hat Ridley die Technologie um Tausende von Jahren fortschrittlicher gemacht als die Technologie von Alien, die in der Zukunft dieser Filme spielen soll. Da ist etwas dran, das für mich nicht wirklich berechnet wird. Ich bevorzuge den Retro-Futurismus der ersten beiden Filme. Und das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe – es gibt keine Hologramme. Die Bequemlichkeit dieser schönen Apple-Store-Technologie steht mir nicht zur Verfügung."

Hört sich das gut für dich an, oder verwirrt es die Mythologie nur noch mehr?