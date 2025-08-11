Noah Centineo spielt den jungen Rambo im kommenden Prequel

HQ

Das Rambo-Prequel-Projekt schreitet voran - und es scheint nun, dass Sylvester Stallone seine ikonische Rolle ein für alle Mal an eine neue Generation weitergegeben hat. Laut Deadline sollen die Dreharbeiten für den Film mit dem Titel John Rambo noch in diesem Herbst beginnen, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Noah Centineo die Rolle von Stallone übernehmen wird.

Centineo wurde auf Netflix mit To All the Boys I've Loved Before berühmt und war seitdem in The Recruit zu sehen und spielte Atom Smasher in dem Superhelden-Flop Black Adam. Er wird auch die Rolle des Ken in der kommenden Kinoadaption von Street Fighter spielen.

John Rambo wird von dem finnischen Filmemacher Jalmari Helander inszeniert, der erst letztes Jahr mit Sisu international für Furore gesorgt hat. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Rambo und seine brutalen Erfahrungen während des Vietnamkriegs - also vor den Ereignissen von First Blood. Stallone selbst ist nicht an dem Projekt beteiligt und hat zuvor gesagt, dass er Ryan Gosling in der Rolle bevorzugt hätte, so dass unklar bleibt, wie er über die Besetzung von Centineo denkt. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Was denkst du über Centineo als junger John Rambo?