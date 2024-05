Noa sucht im finalen Kingdom of the Planet of the Apes Trailer nach seiner Familie

HQ

Kingdom of the Planet of the Apes steht vor der Tür und vor der Veröffentlichung des Films haben die 20th Century Studios den finalen Trailer dazu gezeigt.

Im Trailer bekommen wir einen viel besseren Einblick in Noas Familienleben und sein Heimatdorf. Wir sehen auch, wie er in die Geschichte der Affen, der Menschen und natürlich des Königs des titelgebenden Kingdom of the Planet of the Apes, Proximus Caesar, verwickelt wird.

Wir sehen auch, dass die Menschen zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz ausgestorben oder versklavt sind, und Freya Allens Figur kennt die Geheimnisse ihrer Geschichte.