No Rest for the Wicked "Wird einen reichhaltigen Offline-Modus bieten"

Obwohl Moon Studios ' kommendes Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked in erster Linie für gute Freunde gedacht zu sein scheint, sagen die Entwickler, dass der Einzelspielermodus kein Problem darstellt.

Sie bieten einen echten Offline-Modus für diejenigen, die alleine spielen wollen, und der Mitbegründer des Studios, Gennadiy Korol, schreibt auf X, dass "wir nicht wollten, dass sich das Offline-Spiel wie ein zweiter Gedanke anfühlt, und wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, unterwegs zu spielen, wenn die Verbindungsqualität nicht immer ideal ist". Und wenn das Spiel tatsächlich erscheint, wird der Fokus auf dem Einzelspielermodus liegen:

"Unsere Veröffentlichung am 18. April wird sich auf das Einzelspieler-Erlebnis konzentrieren und wir werden später in unserer Early-Access-Kampagne weitere Details zum Multiplayer-Aspekt des Spiels bekannt geben."

Moon Studios ist bereits vor allem für ihre geliebte Ori-Serie bekannt, aber mit No Rest for the Wicked werden sie etwas völlig Neues bieten. Das Spiel erscheint am 18. April für PC via Early Access und später für PlayStation 5 und Xbox Series S/X.