No Rest for the Wicked um bis zu drei Monate verzögert

HQ

Die Macher der Ori-Serie, Moon Studios, arbeiten derzeit an No Rest for the Wicked. Dabei handelt es sich um ein Fantasy-Action-RPG, das während The Game Awards im Dezember enthüllt wurde, und ursprünglich war geplant, es im 1. Quartal als Early-Access-Titel zu veröffentlichen. Aber wir haben nichts darüber gehört, und der gestrige Quartalsbericht von Take-Two hat gezeigt, warum.

Es stellt sich heraus, dass die Early-Access-Veröffentlichung verschoben wurde und das Spiel stattdessen im 2. Quartal veröffentlicht wird, ohne Informationen über ein genaues Datum oder auch nur den Grund dafür zu nennen.