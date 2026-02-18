No Rest for the Wicked läuft auf Switch 2

HQ

Da No Rest for the Wicked sich seiner Version 1.0 nähert, scheint es, als würden mehrere Plattformen für das Top-Down-Action-RPG von Moon Studios bestätigt werden. Thomas Mahler äußerte sich letztes Jahr nach dem Start der Konsole zu einer möglichen Switch-2-Version, veröffentlichte aber kürzlich ein Bild des Spiels, das auf Nintendos neuester Konsole läuft.

Dieser Beitrag wurde in Mahlers eigenen sozialen Medien entfernt, aber Nintendo Life schaffte es, ein Bild von der Veröffentlichung im Voraus festzuhalten. Wahrscheinlich sollte Mahler die Nintendo Switch 2-Version nicht so früh präsentieren, und es wird spekuliert, dass sein Bild auch ein Devkit zeigte, was für Nintendo ein absolutes No-Go wäre.

Dies scheint jedoch so gut wie zu bestätigen, dass eine Nintendo Switch 2-Version von No Rest for the Wicked in Planung ist und entweder mit dem Start 1.0 oder kurz danach erscheinen könnte. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für den vollständigen Launch, aber wir erwarten ihn irgendwann dieses Jahr, angesichts des ganzen Aufsehens No Rest for the Wicked in den letzten Wochen.