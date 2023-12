No Rest for the Wicked ist das nächste Spiel des Ori and the Will of the Wisps-Entwicklers

Im Rahmen der Show The Game Awards wurde gestern Abend enthüllt, dass der Entwickler von Ori and the Will of the Wisps seine Aufmerksamkeit für die nahe Zukunft auf einen neuen Spielstil richtet. Bekannt als No Rest for the Wicked, wird dieses Spiel als ausgereiftes Action-RPG beschrieben, in dem die Spieler eine riesige und komplizierte Insel erkunden, die "die Heimat komplexer Protagonisten mit ihren eigenen Problemen, versteckten Schätzen, wilden Kreaturen und Geheimnissen ist, die es zu entdecken gilt".

Der Titel soll ein präzisionsbasiertes Kampfsystem bieten, bei dem Geschicklichkeit und Timing über Button-Mashing gestellt werden, und dass er einen Kunststil verwendet, der einen gemalten Stil widerspiegelt. Die Erzählung gilt auch als düster und reif und spielt im frühen Mittelalter im Jahr 841. Die Inhaltsangabe des Spiels lautet wie folgt:

"Im Jahr 841 bricht für das Königreich ein entscheidender Moment an, der durch den Tod von König Harol Bolein gekennzeichnet ist. Ein verheerender Konflikt entsteht, wenn ein friedlicher Machtwechsel ins Chaos ausartet. Zusätzlich zu diesen politischen Unruhen ist auf der abgelegenen Insel Sacra eine tödliche Seuche zurückgekehrt, die das Land und seine Bewohner verdreht. Die Spieler müssen ihre Arme schwingen, um sowohl die grotesken Bestien als auch die Invasionsarmee des Königreichs in einer turbulenten Atmosphäre zu unterdrücken, in der sie in alle Richtungen gezogen werden."

No Rest for the Wicked soll sich in der Entwicklung befinden und hat derzeit kein festes Veröffentlichungsdatum. Wir wissen, dass es voraussichtlich im Geschäftsjahr 2024 als Early-Access-Titel auf dem PC debütieren wird, bevor danach eine vollständige Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series X/S in Betracht gezogen wird. Weitere Details zum Early Access werden wir am 1. März 2024 erfahren, wenn ein digitaler Showcase ausgestrahlt wird.