No Rest for the Wicked hat jetzt über zwei Millionen verkaufte Exemplare erreicht

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Obwohl das Interesse am Spiel scheinbar etwas weniger intensiv begann, als Moon Studios es sich gewünscht hätte, hat der Ori-Entwickler für den aktuellen Zustand und die Pläne für No Rest for the Wicked im Jahr 2026 viele Früchte geerntet.

Ende April wurde bestätigt, dass das Spiel über 1,5 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hatte, woraufhin kurz darauf die Bestätigung folgte, dass das Projekt den Early Access verlassen und im Oktober im 1.0-Zustand starten würde. Diese Nachricht scheint großes Interesse zu wecken, denn Moon Studios hat nun bestätigt, dass das Spiel mehr als zwei Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat.

Ja, in weniger als drei Monaten hat No Rest for the Wicked weitere 500.000 Exemplare verkauft, was das Spiel in eine komfortable Lage bringt, da es sich seiner 'fertigen' Version im Herbst nähert. Da der 1.0-Start auch mit einer Konsolenveröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S zusammenfallen wird, ist es eine plausible Annahme, dass die Verkaufszahlen dann sprunghaft ansteigen werden, und vielleicht auch in der Zukunft, falls die angebliche Nintendo Switch 2-Edition irgendwann Wirklichkeit wird.