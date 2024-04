No Rest for the Wicked enthält ein paar Hommagen an die Ori-Serie

HQ

Am Donnerstag erscheint No Rest for the Wicked, das dritte Spiel von Moon Studios und das erste, das nicht auf dem Ori-Universum basiert, das wir in Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps lieben gelernt haben. Das heißt aber nicht, dass wir die Spuren der Ori-Serie vergessen dürfen.

Im Gegenteil. Über X bestätigt Thomas Mahler, Mitbegründer und Game Director von Moon Studios, dass es in No Rest for the Wicked Ori-Tribute geben wird, ohne uns aber verraten zu wollen, worum es geht, denn "das müsst ihr selbst herausfinden".

Erst Anfang dieser Woche deutete Mahler an, dass er ein drittes Mal zur Ori-Serie zurückkehren könnte und hat bereits den Namen des Spiels parat, über den Sie hier mehr lesen können. Wenn du die Ori-Serie spielen möchtest, können wir dir empfehlen, Ori: The Collection mit einem Rabatt von 67% im Xbox Spring Sale zu kaufen (oder einfach die Titel mit Game Pass herunterzuladen).