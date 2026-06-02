No Rest for the Wicked 1.0 startet im Oktober 2026

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PC-Spieler durchforsten das Dark-Fantasy-Action-RPG von Moon Studios seit über zwei Jahren, aber wenn du entweder nur eine Konsole hast oder einfach warten wolltest, bis das Spiel vollständig draußen ist, um es auszuprobieren, haben wir endlich ein Veröffentlichungsfenster für die Version 1.0. Wie bei der heutigen State of Play bestätigt wurde, erscheint er im Oktober.

Wie erwartet bringt die endgültige Version von No Rest for the Wicked eine ganze Reihe zusätzlicher Inhalte. Wir werden mehr Endgame-Inhalte, eine Zusammenfassung der Handlung und noch mehr im Oktober sehen. Leider haben wir noch kein festes Datum, aber zwischen jetzt und Oktober bleibt noch genug Zeit, damit Moon Studios uns auf die finale Veröffentlichung von No Rest for the Wicked gehypt hat.

No Rest for the Wicked erscheint im Oktober für PS5 und Xbox Series X/S. Es ist jetzt auf dem PC verfügbar. Es gibt Gerüchte über eine Nintendo Switch 2-Version, aber das wurde noch nicht bestätigt.