No Pulled Punches: South Park zerfetzt Trump mit wilder Satire

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Paramount die klassische Talkshow The Late Show (zuvor von David Letterman moderiert und derzeit von Stephen Colbert moderiert) einstellt, eine Entscheidung, von der viele glauben, dass sie politische Auswirkungen hat, da die Show von Präsident Donald Trump heftig kritisiert wurde und Paramount auch aus anderen Gründen eine Einigung mit ihm erzielt hat.

Kurz vor dieser Entscheidung stellte sich heraus, dass Paramount ihre Vereinbarung mit Trey Parker und Matt Stone auch um mehr South Park verlängert hatte. Wir wissen zwar nicht, ob die Politik wirklich eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, The Late Show zu streichen, aber wir können zumindest sagen, dass es den Schöpfern von South Park egal war.

Gestern startete die 27. Staffel mit einer ersten Episode mit dem Titel Sermon on the 'Mount, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es die umstrittenste aller Zeiten ist. Wir werden nicht spoilern, was passiert, aber Sie können sich das VideoThreads und den Link unten ansehen, um einige der völlig sinnlosen - oder vielleicht eher grenzenlosen - Parodien des amerikanischen Präsidenten zu sehen.