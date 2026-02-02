HQ

Das Streben nach Perfektion ist etwas, das man sich vorstellt, dass viele Filmemacher versuchen zu vermeiden, besonders wenn sie reifer werden. Jeden Film zu einem Meisterwerk zu machen, wird einfach nicht funktionieren, denn bei jedem kreativen Unterfangen wird man zumindest in manchen Bereichen das Gute ruinieren, zumindest auf der Suche nach dem Großartigen. Oldboy-Regisseur und beliebter koreanischer Filmemacher machte sich jedoch daran, sein Meisterwerk mit No Other Choice zu schaffen, und es scheint, als hätte er es gerade geschafft.

Als der Papierveteran Man-Su nach 25 Jahren Arbeit, in der er in seiner ehemaligen Firma gearbeitet hat, seinen Job verliert, stellt er fest, dass sich die Arbeitswelt verändert hat. Der Papiersektor ist insbesondere ein äußerst wettbewerbsfähiger Markt, und nach mehr als einem Jahr, in dem er versucht hat, in diesen Nischenberuf zurückzukehren, ist Man-Su am Ende seiner Kräfte. Mit der Zukunft seiner Familie, seines Zuhauses und seiner Labrador-Retriever auf dem Spiel erkennt Man-Su, dass er alles tun würde, um einen neuen Job zu bekommen, selbst wenn das bedeutet, die Konkurrenz dauerhaft zu eliminieren.

Das Setting für No Other Choice ist genauso verlockend wie der Rest des Films. Basierend auf dem Roman The Ax von Donald Westlake nimmt Park Chan-Wook uns mit durch knapp zweieinhalb Stunden schwarzer Komödie-Meisterarbeit, lässt uns lachen, unsere Sitze umklammern, um gegen die Spannung zu kämpfen, und uns fragen, ob es wirklich das Nötigste ist, nur um mit einem Holzschlagstock auf eine riesige Papierrolle zu tippen.

Das ist ein Element der Geschichte, mit dem der Film brillant spielt. Man-Su mag behaupten, er mache das alles für seine Familie, für ihre Zukunft, und man könnte argumentieren, dass er am besten in der Papierindustrie geeignet ist, aber am Ende des Tages gibt es auch andere Jobs. Weder für unseren Protagonisten noch für seine Konkurrenten. Spezialfachpapiere sind für sie der Traum, einer, den sie nicht sterben lassen, egal wie viele Bewerbungen sie einreichen oder wie oft sie sich vor einem Tribunal aus unbeteiligten Führungskräften in peinlichen Vorstellungsgesprächen niederwerfen müssen. In der heutigen Welt ist es viel zu leicht, jede Karriere, die keinen Ruhm oder Reichtum bringt, als nicht lohnenswert zu betrachten, aber die ständige Erinnerung daran, dass Fabrikarbeit mit seidigem glattem Papier das Endziel ist, hielt mich bei Man-Sus Reise gefesselt. Leidenschaft ist ansteckend, und das wird großzügig in der Charakterarbeit und der Regie von Park Chan-Wook im Verlauf von No Other Choice gezeigt.

Lee Byung-hun ist als Man-Su schlichtweg herausragend. Teilweise erbärmlich, unglaublich unterhaltsam und völlig zielstrebig, kann man sich nach dem Anschauen No Other Choice keinen Schauspieler vorstellen, der das besser hätte machen können. Von den Betonungen seiner Stimme bis zu den kleinsten Bewegungen in seinem Gesicht wird Lee Byung-hun im Laufe des Films zu einem Mann, der sich verwandelt. Nicht einmal im düsteren Sinne, wie man ihn in Zukunft in TikTok-Kurzfilmen und Schnitten erwarten würde, sondern er erhöht einfach seine Darbietung, um sicherzustellen, dass die Komödie, das Drama und die Thriller-Elemente auf ihre wunderschöne, gegensätzliche Weise funktionieren. Son Ye-jin liefert als Man-Sus Frau Mi-ri eine unglaubliche Leistung ab, und Yeom Hye-ran ist als Ah-ra äußerst unterhaltsam, aber der Großteil von No Other Choice wird auf Lee Byung-Huns Rücken gelegt, und er trägt ihn mühelos.

Selbst mit seinen schauspielerischen Leistungen und der fesselnden Geschichte wirkt No Other Choice so, als würde er ohne die Kameraführung dieses Films nicht halb so sehr beeindrucken. Kim Woo-hyung erhält hier die Anerkennung für die Kameraführung, und er verdient wirklich ein Lob. Die Einstellungen in diesem Film heben ihn von einem sehr, sehr guten Film auf ein Niveau, das sich wie ein sofortiger Klassiker anfühlt. Auch die redaktionelle Arbeit von Kim Sang-bum und Kim Ho-bin sollte hier hervorgehoben werden. Die visuellen Effekte in No Other Choice sind wunderschön, urkomisch und manchmal sogar fast kitschig, aber sie bringen das Ausmaß der Geschichte zusammen, heben die kleineren Momente wunderbar hervor und haben Park Chan-Wooks neuesten Film auf das gewünschte Meisterwerk gebracht.

Wäre da nicht ein leicht durchhängender Mittelscheitel und ein Ende, das etwas flach wirken könnte, No Other Choice wäre für mich eine perfekte 10. Betrachten Sie diesen Film als 9,5, wenn Sie wollen, eine herzliche Empfehlung, falls es je eine gab, denn dieser Film könnte mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2025 sein. Ein fiktionales Werk, das das Gefühl der Anstellung und den Schrecken des Hamsterlaufs in unserer heutigen Zeit perfekt einfängt, eine brillante schwarze Komödie mit Allzeit-Darstellungen und ein wunderschönes visuelles Medium, das Filmemacher schon gestern zu erforschen beginnen sollten.