No One Lives Forever Remaster ist ein Traumprojekt für Night Dive Studios

Es besteht kein Zweifel, dass Night Dive Studios zu den besten in der Branche gehört, wenn es darum geht, alte, veraltete Klassiker wieder zum Leben zu erwecken, und intern sind sie seit langem sehr daran interessiert, den Kultklassiker No One Lives Forever zu remastern. Etwas, das mit der unglücklichen Schließung von Monolith erneut Priorität erhielt. Trotz früherer Hindernisse aufgrund komplexer Rechteprobleme bleibt Nightdive optimistisch, und Studiochef Stephen Kick sagte kürzlich in einem Interview, dass sie nie aufhören werden zu kämpfen.

"Gib niemals auf. Wir geben nicht auf."

Erinnerst du dich an die NOLL-Spiele und was sind deine schönsten Erinnerungen an sie?