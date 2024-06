No More Room in Hell, eine der besten Source-Kreationen aller Zeiten, bekommt eine Fortsetzung

No More Room in Hell wurde 2011 veröffentlicht und bot den Spielern ein großartiges Koop-Erlebnis, bei dem sie gegen Zombies antraten, während sie verzweifelt versuchten, Waffen zu sammeln, um sie abzuwehren.

Jetzt bekommt es eine Fortsetzung. Mit frischer und blutiger Grafik, erweitertem Koop-Modus und Tonnen von Zombies, gegen die du überleben kannst, kommt ein großes Upgrade in No More Room in Hell 2. Das Spiel wird dieses Halloween auch im Early Access erscheinen, also werden wir nicht allzu lange warten.

Du beginnst getrennt von deinen Freunden in No More Room in Hell 2, also musst du auch ein bisschen alleine überleben. Das Spiel wird hart, denn sobald du stirbst, ist es das, und deine Leiche wird sich erheben, um deine Freunde anzugreifen.