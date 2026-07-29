No More Room in Hell 2 wird den Early Access verlassen und im August in Version 1.0 starten.

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Der Entwickler Torn Banner Studios ist endlich bereit, No More Room in Hell 2 aus dem Early Access zu nehmen und das Projekt stattdessen in seinem 1.0-Zustand zu starten, nicht nur auf dem PC, sondern auch auf PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen.

Das Datum für diese Entwicklung ist ziemlich nah, da der 11. August der Datum des Übergangs sein wird und auch das Armageddon-Update erscheint, was eine Fülle von Verbesserungen und Änderungen für das Spiel bringt.

Was Armageddon bringt, wird uns gesagt, dass ein Überlebensmodus eingeführt wird und drei eigene Karten enthält, die alle dazu dienen, ihre Fähigkeiten zu testen. Es wird außerdem eine sechste Hauptzielkarte namens Raven Rock geben, die in einer "gleichnamigen Militäranlage" angesiedelt ist und einen "anderen Ablauf als jeder vorherige Ort" bietet. Ein Solo-Modus kommt ebenfalls für diejenigen, die das Spiel alleine spielen oder üben möchten, bevor sie sich mit Freunden zusammenschließen. Ansonsten werden wöchentliche Zuweisungen die Spieler mit Credits und einer neuen Währung belohnen, um die Ausgaben für kosmetische Ausgaben zu optimieren, die Charakteranpassungssuite wird erweitert und ein Rettungssignal wird eingeführt, um einen Responder vor dem Tod zu schützen. Letzteres gilt als "High-End"- Artikel und ist daher selten und teuer im Verzehr.

Viele dieser Änderungen sehen Sie im Trailer zum Veröffentlichungsdatum 1.0 für No More Room in Hell 2 unten, alles vor der Premiere am 11. August.