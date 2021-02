No More Heroes 3 schärft Katana für jede Menge Minispiele ab Ende August

No More Heroes 3 wurde letztes Jahr verschoben, doch seit den Abendstunden kennen wir einen neuen Termin. Nintendo hat auf ihrer Nintendo Direct den 27. August als...

Suda51 verdeckt erstes Gameplay von No More Heroes 3 mit seinem großen Kopf

am 24. Juni 2020 um 08:25 NEWS. Von Sergio Figueroa

Goichi Suda hatte die Ehre, am gestrigen Abend den japanischen Indie-Showcase "New Game+ Expo" zu eröffnen und er hat die Gelegenheit genutzt, um uns No More Heroes 3...