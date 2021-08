No More Heroes 3 ist euch zu schwer? Esst Sushi und zwei weitere Ratschläge von Suda51

HQ

Als wir im Videointerview mit Goichi "Suda51" Suda sprachen, spielten wir No More Heroes 3 gerade für unsere Kritik. Den Chefentwickler wollten wir deshalb darauf aufmerksam machen, dass es einige der "Designated Matches" echt in sich haben. Der Schwierigkeitsgrad "Bitter" hat einige Spitzen, was natürlich auch daran liegen kann, dass wir uns vielleicht nicht gut genug auf den Kampf vorbereitet haben. Sudas Antwort lautet zwar im Grunde "git gud", doch er wollte den Gamereactor-Lesern trotzdem ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben, wie man diese blöden Kerle leichter ausschaltet:

"Eigentlich haben wir uns, um ehrlich zu sein, sogar Sorgen um das Gegenteil gemacht! Als wir das Spiel entwickelten, dachten wir: 'Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu einfach? Werden die Leute deswegen sauer?' [...] Aber ja, ich habe tatsächlich ein paar wirklich gute Ratschläge, um einige der härteren Bosse auszuschalten:"

No More Heroes 3: Suda51s Kampftipps

„Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade im Spiel. Wenn ich debugge, spiele ich im Allgemeinen auf 'Bitter', das ist ziemlich genau richtig für mich. 'Spicy' ist definitiv etwas schwieriger."

„Wie du bereits erwähnt hast, gibt es Sushi. Wann immer ihr die Möglichkeit habt, greift zu Sushi. Vergesst auch nicht, die 'Sushi-Sets' zu besorgen, denn das wird euch wirklich helfen, weiterzumachen. Wenn ihr in einer Verteidigungsmission oder zwischen den Levels etwas Zeit habt, dann schnappt euch etwas [DonMai]-Sushi."

"Eine andere Sache, die wichtig ist und von der ich denke, dass die Leute sie vielleicht übersehen werden: Wenn bestimmte Dinge geschehen, erhaltet ihr das Slash Reel und da versucht man, drei Bilder zusammenzubringen. Wenn es euch gelingt, das Full-Armor-Travis-Upgrade zu bekommen, haltet daran fest und setzt es nicht sofort ein. Es ist euer Ass für die Hardcore-Bosse."

"Eine andere Sache ist, dass es verschiedene Fähigkeiten gibt, die ihr im Spiel verwenden könnt. Erstellt und verbessert die verschiedenen Fähigkeiten und Chips für euren Todeshandschuh. Meine persönliche Empfehlung wäre definitiv der Death Kick [den aktiviert ihr mit L+B]. Holt euch den und verbessert ihn [schnellstmöglich]. Es gibt auch andere Upgrades, aber der Death Kick ist im Allgemeinen und für ein paar spezifische Bosse und Kämpfe wirklich großartig. Ihr nutzt ihn, um Lücken zwischen euch und dem Gegner zu schließen und dabei [müsst ihr euch] keine Sorgen machen, getroffen zu werden. Wenn ihr die Upgrades durchführt, wird [das Talent] wirklich mächtig."

"Beachtet im Grunde diese drei Dinge und dann müsst ihr euch natürlich auch an das Gameplay selbst gewöhnen", erinnert Suda-san.

No More Heroes 3 wurde Ende der Woche exklusiv auf der Nintendo Switch veröffentlicht.