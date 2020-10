No More Heroes 1 & 2 überraschend auf Nintendo Switch veröffentlicht, neuer Trailer zu Teil 3

Während der gestrigen Nintendo Direct wurde unter anderem die sofortige Veröffentlichung von No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle auf der Switch enthüllt. Die HD-Remaster der beiden Wii-Klassiker bekommt ihr noch bis zum 15.11. mit einem 10 prozentigen Rabatt im e Shop von Nintendo. Dort findet ihr auch eine genauere Beschreibung der beiden Neuauflagen.

Weitere Neuigkeiten zur Serie erreichten uns anhand eines Trailers zu No More Heroes 3, das 2021 auf der Switch 2021 erscheinen soll.