No Man's Sky wurde wieder aktualisiert - mit Space Fishing

Hello Games hat es in den Jahren seit seiner ersten Veröffentlichung unbestreitbar geschafft, No Man's Sky zu verändern, und heute wurde das neueste in einer Reihe von vielen fantastischen Updates veröffentlicht.

Aquarius, wie die neueste Erweiterung des Spiels genannt wird, ermöglicht es dir, die vielen Gewässer der Galaxie zum Angeln zu nutzen, und ist ein Begleiter des riesigen Worlds Part 1-Updates, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Hello Games beschreibt Aquarius wie folgt:

"Das Angeln in No Man's Sky ist ein einzigartig entspannendes Erlebnis. Die Spieler können jetzt das Universum erkunden, um ihren perfekten Platz am Wasser zu finden, und dabei mit Fischen hüpfen. Setzen Sie sich hin und entspannen Sie sich allein mit Ihren Gedanken oder stehen Sie neben anderen Reisenden, während Sie auf fremdartige Landschaften blicken, die auf einen Bissen warten."

Kurz gesagt, eine gemütliche Pause von all den Abenteuern im Weltraum, die es Ihnen auch ermöglicht, sich mit anderen zu messen, um den größten Fang nach Hause zu bringen.

Aquarius ist kostenlos und steht ab sofort zum Download zur Verfügung.