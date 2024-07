No Man's Sky verweist auf PS5 Pro im neuen Update

HQ

No Man's Sky hat gerade den ersten Teil eines seiner bisher größten Updates veröffentlicht. Worlds bringt einige massive Änderungen in das Spiel, aber ein Geheimnis, das in den Dateien des Updates versteckt ist, könnte auch etwas Großes enthüllt haben.

Wie der Social-Media-Nutzer ThatBomberBoi auf Twitter/X entdeckt hat, beziehen sich die Dateien im Worlds-Update auf die PS5 Pro und einige neue Grafikoptionen, die damit einhergehen. Obwohl wir seit einiger Zeit nichts Neues mehr über die PS5 Pro gehört haben, könnte dies darauf hindeuten, dass sich dies bald ändern könnte.

Es wird erwartet, dass die PS5 Pro Sonys Mid-Generation-Update für die PS5 sein wird, das wahrscheinlich eine bessere Leistung und hoffentlich ein kleineres Gehäuse mit sich bringt.