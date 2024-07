No Man's Sky überarbeitet Planeten in Worlds Part 1

HQ

Ja, es ist wieder so weit. No Man's Sky bekommt mit seinem neuen Worlds-Patch wieder ein kräftiges Update. Dadurch wurde die Planetengenerierung überarbeitet und die Spieler erhalten eine größere Vielfalt an Planeten, die sie erleben können.

Erwarte neues Wasser, Wolken und sogar schwebende Inseln zwischen den Wolken, auf denen du deine eigenen Basen errichten kannst. Eine vollständige Windsimulation bedeutet, dass jetzt auch Staubstürme und andere Wetterereignisse auftreten können.

Auch auf den Planeten mit extremem Wetter, einschließlich Wüsten und gefrorenen Welten, gibt es mehr Vielfalt. Es gibt auch eine neue Expedition namens The Liquidators, bei der du eine Menge Käfer ausrotten wirst.