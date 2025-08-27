No Man's Sky stellt das Voyagers-Update vor, mit dem du mit Freunden Sternencrews bilden kannst

HQ

Das berühmteste Meme in der heutigen Gaming-Branche, das Meme mit der Clownsmaske und der Nase des Protagonisten von Hollow Knight, während er auf die Veröffentlichung von Silksong wartet, wird nächste Woche offiziell enden. Aber es gibt noch ein anderes berühmtes Meme, das weit davon entfernt ist, zu enden, aber noch lebendiger ist als zuvor.

"Bitte, Sean [Murray], das reicht. Ich habe Geld." Es ist die fröhliche Art und Weise, wie No Man's Sky Fans No Man's Sky Fans seit Jahren für jedes einzelne Update und jeden Patch danken, der im Laufe der Jahre ins Spiel gekommen ist, und das immer kostenlos. Heute früh haben wir gesehen, wie das neue Update, Voyagers, ins Spiel kam, und Hello Games sagt, dass es eines der ehrgeizigsten in der Geschichte des Spiels ist, das diesen Monat neun Jahre seit seiner Veröffentlichung feiert.

Dieses Update enthält eine neue Klasse von Korvettenschiffen und ermöglicht Weltraumspaziergänge nur mit dem Anzug außerhalb unseres Hauptschiffs. Wir werden auch in der Lage sein, uns mit anderen Spielern zusammenzutun und das Universum gemeinsam zu erkunden. Eine neue Questreihe wurde hinzugefügt, sowie verbesserte Schiffsinnenausstattung. Missionsradar wurde ebenfalls hinzugefügt, was ihr nutzen könnt, indem ihr es in der neuen Expedition ausprobiert, die heute beginnt.

Wenn ihr alle neuen Funktionen von No Man's Sky Voyagers sehen wollt, schaut euch die vollständigen Update-Hinweise und den Trailer unten an.