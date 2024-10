No Man's Sky schickt uns in Die verfluchte Expedition in eine Lovecraft'sche Zwielichtzone

HQ

Wieder einmal hat uns No Man's Sky eine brandneue Expedition geliefert, in die wir uns hineinbeißen können. Wir sind jetzt bei Expedition 16, was sich seltsam anfühlt, wenn man daran denkt, da es uns daran erinnert, wie viel kostenlose DLCs No Man's Sky im Laufe der Jahre ausgegeben haben.

Dieses Ingame-Event heißt "The Cursed" und lässt die Spieler gegen einstürzende Realitäten kämpfen. Wie üblich wird diese Expedition nur für eine begrenzte Zeit laufen, wenn ihr also Belohnungen wie das brandneue Raumschiff Boundary Herald (das im Grunde nur eine fliegende Untertasse ist) wollt, solltet ihr euch einloggen.

Die Expedition läuft ab dem Zeitpunkt des Schreibens zwei Wochen lang, und ihr könnt die vollständigen Patchnotes hier finden, um alle pikanten Details zu erfahren. Unten gibt es einen Trailer, der die unheimlichen Zwielichtzonen zeigt, denen du begegnen wirst, sowie das neue Raumschiff, das du in die Finger bekommen kannst.