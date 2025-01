No Man's Sky hat Fans, die darum betteln, für einen kostenlosen DLC mit Worlds Part II zu bezahlen

HQ

Obwohl viele Leute den schrecklichen Zustand vergessen haben, in dem No Man's Sky gestartet wurde, hat sich Hello Games geweigert, die Arbeit an einem der am meisten verbesserten Spiele aller Zeiten einzustellen. Die Arbeit geht weiter und wir haben ein weiteres kostenloses DLC-Update, über das wir sprechen können.

Genau wie beim Worlds Part I-Update geht es auch in Worlds Part II darum, die Planeten, die wir erkunden können, zu überarbeiten. Es gibt neue Biome, Wettergefahren, Gelände, tiefere Ozeane und mehr auf den Planeten selbst.

Außerdem wird es ein besseres Bestandsverwaltungssystem geben, neben neuen Solarsystemen, Gasriesen und mehr, die das Gesamterlebnis spannender und abwechslungsreicher machen können. Seht euch unten den Trailer und den Deep Dive zu Worlds Part II an:

