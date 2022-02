No Man's Sky erhält dank Sentinel-Update neues Waffensystem, Roboterbegleiter und weitere Technologien

HQ

Diese Woche wurde No Man's Sky mit einem neuen Update versehen, das das Waffensystem überarbeitet und neue Feinde in das intergalaktische Erkundungsspiel von Hello Games einfügt. Spieler werden frische Aufgaben erhalten und die Möglichkeit bekommen, einen Roboterbegleiter neu zu programmieren, um ihn als Haustier zu behalten. Darüber hinaus könnt ihr euch ab sofort in einen riesigen Mech-Roboter setzen, der mit einem Flammenwerfer, Raketen und einem Jetpack ausgestattet ist.

Falls ihr die pure Waffengewalt nicht braucht, dann wird euch das neue Tarngerät dabei helfen, ungesehen durch die feindlichen Linien zu kommen. Verschiedene grafische Effekte wurden in allen Versionen des Spiels angepasst und wie immer wurden auch diesmal einige Fehler identifiziert und behoben. Alle weiteren Details findet ihr hinter diesem Link.