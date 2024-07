No Man's Sky Das Welten-Update lässt die Spielerzahl um 500 % steigen

HQ

Da Hello Games weiterhin unglaubliche kostenlose Inhalte an Spieler von No Man's Sky abgibt, scheint es, dass viele raumfahrende Abenteurer zum Spiel zurückkehren, insbesondere auf der PlayStation. Dank des Worlds-Updates, das eine ganze Reihe von Änderungen in jeder Spielwelt mit sich bringt, hat No Man's Sky einen enormen Anstieg der Spielerzahlen erlebt.

Wie True Trophies berichtet, stieg das Spiel von Platz 194 der meistgespielten Spiele auf PS5 auf Platz 40 auf und verzeichnete innerhalb der Woche nach der Veröffentlichung von Worlds Part 1 einen Anstieg der Spielerzahlen auf PS5 und PS4 um 493 %.

No Man's Sky ist derzeit ebenfalls im Angebot und feiert die Veröffentlichung des Worlds-Updates. Mit der Zeit werden wir Teil 2 der Weltmeisterschaften sehen, der wahrscheinlich neben den Änderungen noch viele weitere Spieler zurückbringen wird.