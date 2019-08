No Man's Sky: Beyond-Trailer zeigt mehr außerirdische Optionen

Nächste Woche startet das große Beyond-Update in Hello Games' Weltraumspiel No Man's Sky und das wird die nächste Evolutionsstufe für das intergalaktische Abenteuer einleiten. Das Studio hat gestern ein frisches Video veröffentlicht, das einige der neuen Elemente demonstriert, auf die Spieler nach dem kostenlosen Update stoßen werden. In Beyond geht es nämlich nicht "nur" um die virtuelle Realität und Mehrspieleroptionen: Im Video sehen wir einen Planeten, der aussieht wie der Todesstern und womöglich eine Art sozialer Treffpunkt für Spieler wird. Außerdem sehen wir umfangreiche Unterwasserbasen und Aliens, auf denen die Spieler reiten. Das Beyond-Update steht ab dem 14. August auf PC, Playstation 4 und Xbox One bereit.

