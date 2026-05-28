No Man's Sky bekommt im The Swarm-Update ein eigenes Helldivers-II-ähnliches Event

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No Man's Sky wird wirklich zum Spiel aller Spiele. Kürzlich wurde eine Pokémon-ähnliche Kampfarena für außerirdische Kreaturen eingeführt, und nun wird ein World of Warcraft-Raid/Helldivers II-artiges Weltende-Event in Form des The Swarm-Updates eingeführt.

Die Einsätze waren für die weitläufige Galaxie von Hello Games nie so hoch, da die Spieler Horden von Schwarmern abwehren und den Hive of Glass besiegen müssen, um eine weitere Invasion zu verhindern. Trotz seines Namens zerbricht der Schwarm aus Glas nicht leicht, und die Spieler müssen zusammenarbeiten, um die drei Prismatischen Kernfragmente zusammenzusetzen, die beim finalen Angriff auf die Station des Bienenstocks verwendet werden können.

Während einer achtwöchigen Expedition kämpfen die Spieler gegen die eindringenden Planeten der Swarmers und töten sie, um mehr Informationen darüber zu erhalten, wo sie die drei Fragmente finden können. Abseits dieses großen narrativen Ereignisses können Spieler auch ein neues Rüstungsset erhalten, indem sie gegen Swarmer kämpfen, sowie ein neues Flightpack.